Сегодня исполняется 189 лет со дня рождения основателя азербайджанской национальной печати, видного просветителя Гасан-бека Зардаби.

Гасан-бек Зардаби также был основателем первого благотворительного движения на мусульманском Востоке, одним из главных создателей национального театра, первым азербайджанским натуралистом и ученым-дарвинистом.

Зардаби родился 28 июня 1837 года в селе Зардаб Гейчайского района. Начальное образование получил в муллахане, среднее – в Тбилиси. Окончил Московский университет. Зардаби, натуралист по профессии, в 1869 году начал преподавать естественные науки в русскоязычной средней школе в Баку. В 1873 году вместе с Наджаф-беком Везировым и Аскер-агой Адыгезаловым осуществил постановку комедий Мирзы Фатали Ахундзаде «Гаджи Гара» и «Визирь Лянкяранского хана».

В 1901 году Зардаби принимал непосредственное участие в открытии первой школы для азербайджанских девочек в Баку.

22 июля 1875 года он начал издавать первую национальную газету в Азербайджане «Экинчи». Однако газета просуществовала недолго и была закрыта 29 сентября 1877 года.

В 1880-1890-х годах Гасан-бек опубликовал много научно-популярных статей на азербайджанском и русском языках в газетах «Зия», «Кешкюль», «Каспий», «Новое обозрение» и других изданиях, выходивших в Баку и Тбилиси.

В последние годы жизни он работал в отделе просвещения Бакинской городской Думы.

Гасан-бек Зардаби умер 28 ноября 1907 года и был похоронен рядом со Старой мечетью Биби-Эйбат. В 1957 году его могила была перенесена на Аллею почетного захоронения.