Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, а также Асу Алмабаев (Казахстан), Абдул-Рахман Яхьяев (Турция) и Даниил Донченко (Украина) получат бонусные выплаты за «Лучшее выступление вечера».

Это стало известно по итогам турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), проведенного в Баку, сообщает Report.

Каждый из четырех бойцов получат выплату в размере 100 тысяч долларов США.

Кроме того, каждому бойцу, завершившему бой досрочно, но не получившему бонус за «Лучшее выступление вечера», будет дополнительно выплачено 25 тысяч долларов США.