Глава кабмина Аргентины Мануэль Адорни подал в отставку. Это произошло на фоне расследования о покупке недвижимости и роскошных путешествиях на частных самолетах, пишет Bloomberg.

Адорни был одним из ближайших соратников президента Аргентины Хавьера Милея.

Сам Адорни назвал происходящее «непрекращающимся преследованием». «Меня заклеймили как преступника и коррупционера, хотя я не совершил ни одного коррупционного поступка. У этого преследования есть предел, и я его достиг», – написал он в соцсети X.

Расследование началось в марте после публикации фото жены Адорни, которая летела на президентском самолете в Нью-Йорк. Позже выяснилось, что семья чиновника также пользовалась частным бортом для поездки на курорт в Уругвае. Кроме того, Адорни приобрел квартиру и загородный дом, которые оплатили частные лица. Подрядчик сообщил на слушаниях, что Адорни заплатил ему $245 тыс. наличными за ремонт с установкой фонтана и бассейна.

Милей неоднократно называл скандалы вокруг Адорни атаками оппозиции и СМИ. В апреле президент и его кабинет демонстративно аплодировали главе администрации во время его выступления в Конгрессе. Рейтинг одобрения Милея упал ниже 36% в апреле, но позже восстановился до 40%, показал опрос AtlasIntel для Bloomberg. При этом более половины респондентов заявили, что ожидают новых коррупционных разоблачений. Кто заменит Адорни на посту главы кабинета, пока не сообщается.