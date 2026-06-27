Центрально-Европейский университет (CEU), основанный Джорджем Соросом, готовится частично вернуться в Будапешт спустя почти восемь лет после вынужденного бегства в Вену. Университет планирует работать в формате двух кампусов — в Австрии и Венгрии. Венгерские власти уже дали зелёный свет на расширение исследовательской деятельности и приём учёных из третьих стран.

Это не просто академический манёвр. Это попытка вернуть в регион одно из главных орудий соросовской сети влияния.

Джордж Сорос и его структуры на протяжении десятилетий использовали «образовательные» и «правозащитные» проекты для продвижения собственной политической повестки. Через Open Society Foundations и подконтрольные НПО Сорос финансировал программы в десятках стран — от Восточной Европы и Балкан до постсоветского пространства и Ближнего Востока.

Под прикрытием «демократизации», «академической свободы» и «прав человека» создавались сети лояльных активистов, журналистов и политиков. Через такие структуры готовились и сопровождались цветные революции, дестабилизация правительств и вмешательство во внутренние дела суверенных государств. На это направлялись миллиарды долларов.

CEU, созданный Соросом в 1991 году в Будапеште, долгие годы был идеологическим центром этой системы — кузницей кадров для «открытого общества» по-соросовски.

Азербайджан в своё время тоже столкнулся с подобной активностью. Соросовские фонды и связанные с ними организации активно пытались раскачать ситуацию в стране, внедряя привычные схемы: финансирование оппозиционных СМИ, НПО, молодёжных движений и «независимых» экспертов. Цель была стандартной — создать управляемый кризис и привести к власти более сговорчивые силы.

Однако в Баку эти попытки провалились с треском. Азербайджанское общество и государство оказались устойчивыми к внешнему манипулированию. В отличие от некоторых соседних стран, у нас не сработали ни «цветные» технологии, ни подкуп элит, ни пропаганда под видом «гражданского общества». Азербайджан жёстко защищает свой суверенитет и национальные интересы, не позволяя внешним игрокам, даже таким влиятельным, как Сорос, диктовать внутреннюю повестку.

Сегодня, когда Сорос и его структуры пытаются вернуться в Венгрию через «парадный вход» CEU, важно помнить: это не про образование. Это про влияние. Половинчатая политика в отношении таких акторов всегда заканчивается проблемами для государства. Только твёрдая позиция и чёткое понимание национальных приоритетов позволяют сохранять независимость в условиях гибридного давления.

Азербайджан уже доказал, что соросовские схемы у нас не работают. И это хороший пример для других стран региона.