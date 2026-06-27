Российское ТВ продолжает удивлять. На федеральном канале «Россия-1» вышел в эфир хвалебный репортаж о батальоне «АрБат» — армянском добровольческом батальоне, воюющем сегодня на стороне России против Украины. Имён бойцов не называют — только позывные. Про одного корреспондент с придыханием рассказывает, что он впервые взял в руки автомат четырнадцатилетним подростком — во время карабахской войны. Сейчас воюет «за Россию». Ещё один герой репортажа — сапёр, с инженерным образованием. Карьеру начал ещё в Карабахе. И делится воспоминаниями, как помогал российским миротворцам. Журналисты подчёркнуто демонстрируют нашивки с тряпочкой сепаратистов с тетрисом и надписью ARTSAKH — почему-то латинским шрифтом.

И как, интересно, это понимать? «Россия-1» — это не чей-то YouTube-канал и не оппозиционное ТВ, каковым принято считать, например, «Дождь».

Это государственное телевидение, где никакой самодеятельности не может быть по определению. Особенно в политике. Так как тогда объяснить назойливую демонстрацию символики карабахских сепаратистов в репортаже из-под Луганска? Какой именно месседж российские журналисты пытаются отправить таким образом? И самое главное — кому?

Россия неоднократно заявляла, что она поддерживает территориальную целостность Азербайджана. И в Москве не могут не понимать, что этот репортаж увидят и в Баку. И начнут задавать свои вопросы. В том числе и по поводу символики карабахских сепаратистов.

Теоретически здесь можно было бы посоветовать «не придавать слишком большого значения», «не обострять» и т. д. Но, господа, вы сами-то уверены, что это отдельно взятый журналистский ляп?

В Баку помнят и другие «прецеденты». Например, появление посла РФ в Армении Сергея Копыркина на панихиде по Зорию Балаяну. Если кто забыл, Балаян — один из тех, кто раздувал пожар конфликта в Карабахе, разыскиваемый военный преступник. Никаких официальных постов в Армении он не занимал. Так с какой стати на его похоронах появился посол России? Который уже официальное лицо?

Ещё один прецедент. Март 2024 года. В Москве, в «Крокус Сити», — подлый и жестокий террористический акт. Посольства РФ по всему миру открывают у себя книги соболезнований. Ереван — не исключение. И туда в качестве почётного гостя является… беглый руководитель оккупационной хунты в Ханкенди Самвел Шахраманян. Тот случай, когда «мы не хотели ни перед кем закрывать двери». В дипломатии есть множество способов дать понять, кого на территории посольства видеть не хотят. Ими просто не воспользовались.

9 мая 2026 года. Торжественный приём в посольстве России в Армении в честь Дня Победы над Германией во Второй мировой войне. Среди гостей — Ашот Даниелян, «спикер парламента Арцаха» (Шахраманян к этому моменту впал в немилость в Ереване). Он что, дверью ошибся? За спичками зашёл? Или вожака сепаратистов пригласили как почётного гостя российские дипломаты? И опять — зачем? Кому и какой месседж при этом хотели направить?

И, пожалуй, самое примечательное. Один из героев репортажа, отметим ещё раз, рассказывает, как он «дружил» с российскими миротворцами в Карабахе. То есть миротворцы, которым положено было быть нейтральными, открыто сотрудничали с вооружёнными структурами оккупантов и сепаратистов. И это не единственное такого рода откровение. Мы помним и репортаж, как российские миротворцы в одной из школ Карабаха объясняли детям, какую опасность несут мины и неразорвавшиеся боеприпасы, и при этом на столе стояли российский триколор и тряпочка сепаратистов. Помним и найденное в ханкендинских архивах поздравление генерала Андрея Волкова, командующего РМК, в адрес Араика Арутюняна «с Днём независимости Арцаха».

Сегодня российские миротворцы уже покинули Карабах. Так зачем же РосТВ вновь педалирует тему? Там не понимают, что эти действия миротворцев, мягко говоря, не красят Москву?

Азербайджанская общественность уже не раз сталкивалась с тем, что, к примеру, у Армении очень часто обнаруживаются две позиции: одну декларируют, другой следуют на практике. Но это Армения, страна, где традиции государственности ещё не устоялись и где занимающие даже высшие посты персоны часто не понимают до конца, что на таком уровне позволительно, а что — уже нет. Но когда с официальной позицией расходятся действия и федерального российского ТВ, и российских дипломатов, аккредитованных в Армении… вот тут уже действительно за державу обидно. И самое главное — нет ясности, какую позицию России брать за основу: ту, которую декларируют, или ту, которой следуют на практике?