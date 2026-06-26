Ночью 26 июня беспилотники СБУ нанесли удары по двум российским кораблям военного снабжения и по средствам ПВО в Керчи в рамках 40-дневной операции в аннексированном Крыму, которую накануне утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

«Выполняя поставленные президентом… задачи… бойцы «Альфы» СБУ нанесли успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся на территории судостроительного завода «Затока» во временно оккупированной Керчи. Также были поражены средства противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива», — говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что дроны СБУ нанесли удары по кабельным судам проекта 15310 «Волга» и «Вятка», а также по грузопассажирскому парому «Петропавловск», готовность которого составляла 96%. В результате атаки вспыхнул масштабный пожар.

«»Волга» и «Вятка» строились для Минобороны РФ. Их назначение – развертывание системы гидроакустического наблюдения «Гармония» для подводной военной разведки. Кроме того, они могут устанавливать неконтактные мины для поражения кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого из этих судов составляет сотни миллионов долларов», – отметили в СБУ.

Также дроны СБУ нанесли удары по вооружению и радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива.