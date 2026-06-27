Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной с целью возобновления дипломатического процесса урегулирования войны.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Анитой Ананд в Оттаве, Фидан отметил, что дипломатические усилия по прекращению конфликта фактически зашли в тупик, тогда как интенсивность боевых действий продолжает расти.

«Мы хотим, чтобы российско-украинская война завершилась как можно скорее путем диалога и на основе международного права. На нынешнем этапе мы видим застой в дипломатическом процессе, в то время как боевые действия усиливаются, а стороны сосредоточены на достижении военных целей», — заявил глава турецкой дипломатии.

По словам Фидана, необходимо как можно скорее вернуть стороны за стол переговоров, и Турция готова вновь выступить посредником, предоставив площадку для прямых контактов между Москвой и Киевом.