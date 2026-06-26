Буркина-Фасо разрывает дипломатические отношения с Францией, сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщении правительства африканского государства.

Решение приняли в результате «тщательной оценки» двусторонних отношений, поскольку условия для взаимного уважения и национального суверенитета больше не соблюдаются, сказано в заявлении главы правительства Пингдвенде Жильбера Уэдраого.

Он выразил осуждение «неустанной активности» Франции, направленной против национальных интересов Буркина-Фасо и ее «неоколониальных амбиций».

«Правительство Буркина-Фасо доводит до сведения всех, что приняло решение разорвать с 26 июня 2026 года дипломатические отношения с Французской Республикой, — цитирует правительственное коммюнике новостной портал LeFaso. — Шаг сделан после всесторонней оценки состояния двусторонних отношений между Буркина-Фасо и Францией. Правительство считает, что необходимые условия для развития отношений, основанных на взаимном уважении, взаимном доверии, невмешательстве во внутренние дела и уважении национального суверенитета, более не существуют».

В коммюнике отмечается, что осуществляемые властями Франции действия направлены против интересов Буркина-Фасо.

«Париж открыто демонстрирует неоколониальные устремления, — подчеркнуто в коммюнике. — Он активно поддерживает подрывные и террористические сети, которые опустошают регион Сахель, а также лицемерно и тенденциозно освещает события и высказывания о нашей стране с целью превратить ее в изгоя международного сообщества. Перед лицом этих империалистических попыток установить господство над нашей страной и поработить наш народ мы сделали выбор в пользу ответственности и защиты своего суверенитета».

Буркинийское правительство заявило, что подтверждает свою решимость проводить независимую внешнюю политику, основанную на диверсификации международных партнерств, укреплении сотрудничества Юг — Юг, развитии сбалансированных отношений со всеми государствами, а также содействии миру, безопасности и устойчивому развитию.