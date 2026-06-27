Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев заявил, что Азербайджан добился исторического результата в системе Организации Объединенных Наций.

В публикации в социальной сети X дипломат сообщил, что всего за 11 дней представители Азербайджана были избраны сразу в три договорных органа ООН по правам человека, причем каждый кандидат получил поддержку более двух третей государств — членов организации.

По итогам голосования Фуад Зарбиев был избран в Комитет по правам человека, набрав 131 голос, Фарид Адилов вошел в Комитет по правам ребенка, получив 130 голосов, а Эльгюн Сафаров избран в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, заручившись поддержкой 133 государств.

По словам Рафиева, теперь Азербайджан представлен в пяти из десяти договорных органов ООН по правам человека, что выводит страну на второе место в мире по уровню национального представительства среди всех государств — членов ООН.

«Это важная веха для Азербайджана в ООН», — подчеркнул заместитель главы МИД Азербайджана.