«Армения представляет террористическую угрозу для Азербайджана».

Как передает Report, об этом в ходе круглого стола на тему азербайджано-израильских отношений заявил израильский политолог Юрий Бочаров.

«Почему [армяне] стреляют, когда нет войны, зачем провоцируют? Знаете, многие террористические организации финансируются кем-то? и им необходимо отрабатывать свою зарплату. У нас в этом плане очень схожая ситуация, мы защищаем своих граждан и имеем на это полное право»,- добавил он.

По словам политолога, Азербайджан и Израиль являются стратегическими партнёрами.

На вопрос о причастности Израиля к авиаудары по авиабазе в Хомсе, эксперт подчеркнул, что «Израиль в Сирии борется не с режимом Асада, а с террористическими группировками Ирана».

«Израиль не против целостности Сирии, мы хотим полноценного руководства там. За 30 лет войны с Сирией, на нашей границе не было ни одной провокации. По большому счету, у нас нет претензий к Сирии и Асаду, мы против Ирана. Да, кто-то разбомбил плохих ребят, может даже мы. И задаётся вопрос, что там делали иранские беспилотники и как за четыре часа до бомбардировки Россия покинула на время авиабазу?»,- подытожил он.

Minval.az