Мир не может обойтись без ископаемого топлива.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

«Все мы хотим улучшить климат, чтобы спасти планету. Все мы хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и реалистичными, планировать наше будущее с точки зрения энергетической безопасности, а также инвестировать в возобновляемые источники энергии», – добавил глава государства.