В Баку 3 июня пройдет международная конференция «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида», организованная Бакинской инициативной группой (БИГ) и посвященная репрессивной политике индийского правительства в отношении этнических меньшинств.

В мероприятии примут участие влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США, руководители аналитических центров, эксперты в сфере прав человека и этнических меньшинств, непосредственные жертвы репрессивной, расистской и преследующей политики индийского правительства, включая представителей общины далитов.

На конференции будут обсуждены вопросы сохранения в повестке дня международных организаций политики транснациональных репрессий и систематических преследований со стороны индийского правительства в отношении этнических и религиозных меньшинств, особенно представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей.

Также состоится обмен мнениями по вопросам укрепления скоординированного сотрудничества между диаспорскими организациями, пострадавшими от репрессий, усиления совместных механизмов правовой защиты от транснациональных преследований и совместных действий на международных платформах.

Будут обсуждены вопросы международной правовой оценки вооруженных нападений, актов насилия и гибели тысяч невинных людей, совершенных Индией против сикхской общины и ее религиозных и культурных ценностей во время событий в Амритсаре в июне 1984 года, а также выполнение индийским правительством своих обязательств перед международными организациями в отношении прав этнических меньшинств.