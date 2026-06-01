В период с января по апрель 2026 года объемы экспорта российской водки в Азербайджан увеличились на 42% в физическом и на 55% в стоимостном выражении.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», объем поставок превысил 900 тонн, а их общая сумма составила более 2,2 миллиона долларов.

Специалисты центра подчеркнули, что данный показатель за первые четыре месяца года является рекордным как минимум за последние 10 лет.

Таким образом, Азербайджан занял второе место среди крупнейших импортеров российской водки. На первой строчке находится Казахстан с показателем 3,6 миллиона долларов, а на третьей — Грузия с объемом закупок на сумму 1,7 миллиона долларов.