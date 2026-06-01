Сегодня из России в Армению транзитом через территорию Азербайджана будет отправлена очередная партия сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Со станции «Баладжары» ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в 14:00 отправятся четыре вагона — два с пшеницей и два с удобрениями. Маршрут пройдет через станцию «Бёюк-Кясик» на азербайджано-грузинской границе, после чего груз проследует через Грузию в Армению.

Ранее транзитом через Азербайджан из РФ в Армению было отправлено более 28 тыс. тонн пшеницы, свыше 4 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.