Первое место в рейтинге богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes снова занял сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юcуф Алекперов, его доля — $29,5 млрд. Журнал опубликовал обновленный рейтинг.

На втором месте — дочь Виктория и сын (имя не указано) владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля на ребенка — $14,15 млрд.

Третье место заняли дети основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко Тара и Адриан. На каждого из них из состояния отца приходится доля $10,2 млрд.