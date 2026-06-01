Азербайджан открывает новые транспортные коридоры, инвестируя в железнодорожную и автомобильную инфраструктуру.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил в выступлении на церемонии официального открытия XXXI Бакинского энергетического форума.

Напомнив, что коридор Восток-Запад успешно функционирует, глава государства отметил:

«Зангезурский коридор, который станет еще одним ответвлением коридора Восток-Запад, обязательно будет построен в соответствии с документом, подписанным 8 августа 2025 года в Белом доме между президентом США, премьер-министром Армении и мной».