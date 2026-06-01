Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выстраивает новый формат отношений с Россией и рассчитывает на успешное развитие этого процесса.

По его словам, армяно-российские отношения строятся открыто и искренне, без скрытых тем и недосказанности.

«Мы устанавливаем новые отношения с Россией, и я убежден, что нам это удастся, в том числе потому, что наши отношения с Россией открытые, искренние, мы не скрываем в них никаких темных уголков», — сказал Пашинян.

Пашинян также прокомментировал вопрос возможного проведения референдума о вступлении Армении в Европейский союз. Он отметил, что такой шаг преждевременен, поскольку страна пока не подавала официальную заявку на членство в ЕС и не получила статус кандидата.

По словам Пашиняна, проведение референдума по этому вопросу будет логичным только после того, как Армения приблизится к реальной перспективе вступления в Евросоюз.