Сегодня экономические показатели Азербайджана очень позитивные.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в выступлении на церемонии официального открытия XXXI «Бакинского энергетического форума».

Подчеркнув, что наши рейтинги от ведущих международных рейтинговых агентств растут из года в год, глава государства отметил, что у нас уже есть рейтинг инвестиционного уровня.

Отметив, что уровень бедности снизился до 5 процентов, а уровень безработицы составляет примерно столько же, президент добавил: «Нам удалось значительно сократить внешний долг».