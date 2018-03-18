В Баку на территории Хазарского района совершен акт вандализма по отношению к памятнику шехидам Карабахской войны.

Об этом Oxu.Az сообщил сын одного из этих шехидов Джасарет Асланов.

Речь идет о памятнике трем братьям, которые героически пали в боях за Карабах – Видади, Хагани и Хасиль Аслановы.

«Несколько дней назад неизвестный поломал цветы, собрал их перед памятником и поджег. Далее он, разбив несколько фонарей, начертил на камне крест», — сообщает сын Хагани Асланова.

Данный инцидент изучен сотрудниками Хазарского районного управления полиции при МВД АР.

По факту ведется следствие.

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