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Раскрыта тайна происхождения секса

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Секс и половое размножение возникли в результате адаптации организмов к болезнетворным микробам, предполагают исследователи из Университета Аделаиды. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Journal of Evolutionary Biology.

По мнению авторов исследования, половое размножение возникло из-за необходимости рекомбинации ДНК двух представителей одного вида для появления более жизнеспособного и устойчивого к бактериям и вирусам потомства. При бесполом размножении потомки наследуют все признаки родителя, при половом же каждая особь получает индивидуальную комбинацию генов от отца и матери, и некоторые из этих комбинаций могут оказаться более устойчивыми к болезням.

Тем не менее, это не объясняет, почему половое размножение сохраняется в стабильных популяциях. Исследователи предполагают, что причиной этому постоянная адаптация бактерий, вирусов и паразитов к организмам, которые они заражают. И, чтобы победить в этой эволюционной гонке, необходимо использовать преимущества полового размножения.

Дата: 2017/03/29 23:15

Раздел: Наука

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