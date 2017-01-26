Сегодня ночью случилось нечто ужасное, во что до сих пор никто не может поверить: известный азербайджанский психолог Даянат Рзаев повесился на ремне в своей квартире. Так трагически, неожиданно и страшно ушел из жизни светлый, умный и добрый человек, который запомнился всем нам неиссякаемым светом большого отзывчивого сердца. Даянат был Человеком с большой буквы: старался одинаково помогать и людям, и животным, очень любил детей, в силу своей профессии он много работал именно с проблемными детьми, очень многие люди именно благодаря его профессионализму снова почувствовали себя живыми.

«Сгорая сам – свети другим». Именно таким был его девиз по жизни. Даянат сгорел в этом вечном огне — во имя других.

Полиция подтвердила факт суицида, в СМИ так же публиковалось о том, что Даянат Рзаев страдал от невыносимых болей в спине – следствие межпозвоночной грыжи. Но нам так же известно, что Даяната сильно прессинговали: прессинг был связан с его учебными курсами (он готовил учеников в турецкий лицей). Возможно, депрессию вызвал именно этот факт. А, может быть, кто-то просто «помог» ему уйти.

Очень сложно поверить, что человек, напрочь отрицавший суициды – как выход из положения в состоянии аффекта – мог сделать то, с чем усиленно боролся всю жизнь. Это, конечно же, версия, но она тоже имеет право на существование.

Его друзья и бывшие пациенты тоже не верят в то, что Даянат мог убить себя из-за долгов (по утверждениям некоторых СМИ). Достаточно прочесть комментарии этих людей в социальных сетях.

Кто знает, вдруг однажды откроется правда. Но в любом случае, Даяната больше нет с нами, и потому убийство это было или же самоубийство – значения уже не имеет.

Сотрудники нашего издания неоднократно делали интервью с Даянатом Рзаевым, и всякий раз эти интервью получались интересными, много читались, ими делились, на них ссылались. И нам было приятно всякий раз встречаться с человеком, который так много знал, так умел дружить и ценил в людях лучшие качества – порядочность, грамотность, тягу к знаниям, доброту и милосердие.

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Одним из отписавшихся в комментариях был и доктор наук восточной медицины Рафаэль Мерд – учитель Даяната Рзаева, который находился в состоянии шока от произошедшего несчастья:

— Даянат Рзаев был моим лучшим учеником и другом. Я с ним был знаком с 1990 г. Он вечно обогащал свои знания и был очень развитым психологом, так же изучал области вне психологии. Все его мысли, советы были правильными, уместными. Несмотря на свою молодость, его рассуждения были как у хорошего психолога с большим опытом. Он достаточно много знал, охватывал все области психологии, тем не менее, всегда был на пути развития. Он был мыслителем. Прекрасно владел гипнозом, подготавливал хороших специалистов по психологии, парапсихологии, помогал молодому поколению в развитии. А как человек, был очень порядочным, вежливым, знал грани общения. Я в нем видел одни положительные черты. Я в таком шоковом состоянии, что больше не могу писать, несмотря на то, что о нем мог бы писать книгу.

Мне не верится, что его нет с нами. АЛЛАХ РЕХМЕТ ЕЛЕСИН. РУХУ ШАД ОЛСУН.

Так же было много комментариев на тему «Если уж психологи стали вешаться, то…».

Как и следовало ожидать, нашлись нечистоплотные СМИ, которые пытаются сделать «сенсацию», публикуя некоторые неприятные моменты и проблемы, происходившие в жизни Даяната незадолго до его смерти, чем лишний раз доказывают отсутствие уровня и этики.

Директор Центра Психического Здоровья профессор Фуад Исмаилов также прокомментировал смерть Даяната Рзаева, отметив, что в Азербайджане впервые психолог закончил жизнь самоубийством:

— Я несколько раз встречался с психотерапевтом Даянатом Рзаевым лет 5 тому назад. Он был очень грамотным, адекватным человеком. Я не слышал ничего плохого о нем. По факту его смерти хочу сказать, что от суицида никто не застрахован, люди всех профессий могут совершить самоубийство. У каждого человека существует риск суицида в кризисных ситуациях. Естественно, я не могу сказать ничего конкретного, так как не знаю причин самоубийства Даяната Рзаева. Однако хочу отметить, что психологи и психиатры мало склонны к суицидам. По имеющейся у меня информации, в Азербайджане не было подобного факта, это произошло впервые. В редких случаях психологи и психиатры тоже совершают самоубийство, хотя они не входят в группу риска.

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа прокомментировал самоубийство Даяната Рзаева на своей личной странице в социальной сети Facebook:

— Это событие заставляет задуматься: даже известный психолог совершил самоубийство. Раз суициды стали обычным явлением, значит, в обществе существуют серьезные проблемы. В любом случае необходимо широко исследовать мотивы суицидов. Оставим в стороне ухудшение социальной ситуации, только этим мотивом нельзя объяснить, почему люди идут на такой трагический шаг.

Для предотвращения этой тенденции необходимо провести серьезные работы на государственном уровне. Необходимо открыто обсудить эту проблему на уровне соответствующих комитетов и на пленарном заседании Милли Меджлиса. В любом случае причины и мотивы следует хладнокровно обсуждать в обществе, чтобы предотвратить подобные трагедии в дальнейшем.

А ведь именно об этом так часто говорил Даянат: здоровье нации – вот что сегодня под угрозой… И так жаль, что этим вопросом депутат предлагает заняться на государственном уровне, когда не стало Даяната Рзаева – человека, который пытался предупредить, звоня изо всех сил во все колокола. Но, судя по всему, нужно было обязательно умереть для того, чтобы тебя услышали и вспомнили о твоем предупреждении…

Даянату Рзаеву было 45 лет, у него осталось двое детей…

Сотрудники сайта Minval.az выражают глубокое соболезнование семье покойного.

Аллах Рехмет Элясин.