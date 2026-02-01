Стали известны некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Агсуинском районе.

По предварительной информации, которую приводит АПА, водитель автомобиля марки Mercedes потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Сообщается, что состояние 34-летнего жителя Газахского района Моллаева Амиля Эмин оглу оценивается как тяжёлое.

17:58 В Агсуинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, авария зафиксирована на участке автодороги Агсу–Бахрамтепе, проходящем через территорию села Арабмехдибей. Автомобиль марки Mercedes потерял управление и опрокинулся.

В результате происшествия тяжелые телесные повреждения получили 30-летний Руслан Тагиев, 34-летний Амиль Моллаев, 28-летний Илькин Гейбатов, а также еще один человек, личность которого пока не установлена.

Пострадавшие были оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Центральную районную больницу Агсу. По информации медицинского учреждения, один из пострадавших находится в состоянии комы и помещен в реанимационное отделение.

По факту аварии проводится расследование.