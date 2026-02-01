Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что заключение мирного соглашения по российско-украинской войне является сложным вопросом, однако оно станет лишь первым шагом на пути к разрешению украинского кризиса.

«Мирная сделка, которая в конечном итоге является первым шагом, очень сложна. Речь идет о территориях, установлении границ, контроле над ними и контроле за прекращением огня. Это все сложные вопросы, но мы продолжаем добиваться хорошего прогресса. Мы должны положить конец этой войне», — отметил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.