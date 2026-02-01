В мировой политике продолжается скандал, связанный с «файлами Эпштейна». Если одни выискивают в них подробности любовных утех, в том числе и незаконных, представителей мировой политической элиты, то другие обращают внимание на не менее скандальные обстоятельства. «Файлы Эпштейна» — это не только развлечения, в том числе и за гранью допустимого. Это ещё и, а возможно, прежде всего, торговля политическим влиянием, организация конфиденциальных встреч и многое другое. Скандальных подробностей здесь не меньше. И это уже скандалы другого, так сказать, уровня.

Так, файлы Эпштейна раскрывают весьма любопытные подробности о российском влиянии в Европе. В частности, одной из ключевых фигур российского влияния на европейском континенте был Торбьёрн Ягланд. Именно он, как утверждают, выступал посредником между Эпштейном и Россией. В 1996–1997 гг. Ягланд возглавлял правительство Норвегии, 1 октября 2009 г. был избран генеральным секретарём Совета Европы и занимал этот пост до 18 сентября 2019 г. И, как убеждены многие эксперты, именно председательство Торбьёрна Ягланда в Совете Европы в значительной степени способствовало тому, что Россия сделала Европейский союз зависимым от нефти и газа. Добавим от себя: похоже, именно по этой причине господин Ягланд так нервничал по поводу азербайджанских договорённостей по газу с европейцами. Именно в годы председательства Ягланда в СЕ были приняты законы о беженцах, которые стали серьёзной проблемой для Европы и способствовали росту популярности ультраправых пророссийских сил, таких как AfD. Россия, напомним, открыто патронировала ультраправые и антимигрантские организации Европы, включая даже откровенных неонацистов.

Одновременно Ягланд возглавлял и Нобелевский комитет — тот самый, который присуждает Нобелевскую премию мира. И неожиданно для многих покинул этот пост в марте 2015 г. Подробности выплыли потом. Как оказалось, именно через Ягланда своё «влияние» в Нобелевском комитете продвигала Россия.

В Азербайджане тоже очень хорошо помнят деятельность господина Ягланда на посту генсека СЕ. Сей персонаж прилагал прямо-таки титанические усилия, чтобы вбить клин между Азербайджаном и европейскими странами. В качестве рычага использовались в основном спекуляции на тему «прав человека». Причём эта активность достигала пика как раз накануне важных договорённостей об экспорте нефти и газа, что вызывало понятную нервозность Москвы. Одним из участников нефтяных и газовых контрактов в Азербайджане была тогда его родная Норвегия, но это Ягланда не остановило. Российские интересы для генсека СЕ оказались превыше норвежских и европейских. При этом по поводу нарушенных прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев Совет Европы во главе со своим генсеком молчал. Ягланда хватило лишь на рассуждения о том, что оккупированные азербайджанские земли — это «серая зона», и давать оценку ситуации там Совет Европы не может. Молчал Совет Европы и по поводу расстрела на улицах Еревана участников митинга протеста против фальсификации выборов.

Судя по всему, за счёт подачек от «Газпрома» России в Европе удалось купить не только Герхарда Шрёдера или Карен Кнайсль, но и Торбьёрна Ягланда. И это уже вопросы не только к России, которая покупала всё, что продавалось, но и прежде всего к готовности европейских политиков вот так продаваться, а затем с умным видом читать нравоучения странам постсоветского пространства.