В селе Бёюкдюз Кянгярлинского района Нахчыванской Автономной Республики произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Как сообщает Report, автомобиль марки Mercedes потерял управление и опрокинулся. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили Забита Гасымова (1961 года рождения), Нуршан Гасымова (1998 года рождения), а также двое несовершеннолетних — Б. Г. (2020 года рождения) и А. Г. (2023 года рождения). Все пострадавшие являются членами одной семьи.

Пострадавшие были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Нахчыванской республиканской больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование.