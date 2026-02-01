Следующий раунд трёхсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля, а не в ранее запланированные сроки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале. По его словам, соответствующая информация была представлена по итогам доклада украинской переговорной команды.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к предметному и содержательному диалогу. Он также отметил заинтересованность Киева в том, чтобы результат переговоров приблизил реальное и достойное завершение войны.