Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом начал работу в тестовом режиме. Об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

В ведомстве заявили, что в настоящий момент на КПП проводятся пилотные мероприятия, цель которых — проверить и оценить готовность погранперехода к полноценному функционированию. На первом этапе «Рафах» открыт исключительно для передвижения людей.

Ожидается, что движение жителей в обоих направлениях — въезд в сектор Газа и выезд из него — начнется 2 февраля.

Возобновление работы КПП «Рафах» является одним из обязательных условий реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Переход не функционировал почти год, а все гуманитарные грузы из Египта для жителей анклава перенаправлялись через контрольно-пропускные пункты на границе с Израилем.

