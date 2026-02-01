Документальный фильм о первой леди США «Мелания» показал впечатляющий старт в прокате. В день премьеры, 30 января, картина собрала $2,9 млн, а по итогам первого уикенда в США и Канаде сборы, согласно прогнозам, превысят $8 млн.

По данным The Hollywood Reporter, такие показатели могут сделать «Меланию» самым успешным дебютным документальным фильмом за последнее десятилетие. The New York Times уточняет, что при подтверждении прогнозов картина станет лучшей дебютной документалкой за 14 лет, если не учитывать концертные фильмы.

Фильм может занять третье место в рейтинге премьер уикенда, обойдя новый боевик с Джейсоном Стэтхемом «Укрытие». Ранее аналитики ожидали сборы на уровне $5 млн в 1 778 кинотеатрах.

Бюджет картины составил $40 млн. Производство профинансировала компания Amazon Джеффа Безоса, дополнительно вложившая около $35 млн в маркетинг. Кинопрокат документального фильма ограничен двумя уикендами.

Мнения критиков и зрителей о картине разошлись. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма среди критиков составляет 6%, тогда как зрительская оценка достигла 98% — это самый высокий показатель среди премьер, вошедших в топ-10 уикенда.