Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединённые Штаты могут нанести удар по Ирану в течение ближайших 48 часов. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink TV.

По его словам, военная атака против Ирана является неизбежной, а ближайшие двое суток могут ознаменоваться и другими крупными событиями на международной арене.

Вучич также связал возможные действия США с публикацией новых документов по делу Джеффри Эпштейна. Он провёл параллель с сексуальным скандалом вокруг Моники Левински, отметив, что в подобных ситуациях внимание общественности нередко переключается на военные операции.

По мнению президента Сербии, обнародование файлов Эпштейна может ускорить принятие решений о начале атаки.