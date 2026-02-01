Турция готова рассмотреть вывод своих войск с территории Сирии при выполнении ряда ключевых условий. Об этом сообщает издание Türkiye Gazetesi.

По данным газеты, Анкара выдвигает три основных требования. Первое — полное восстановление государственной власти Дамаска на всей территории Сирии. Второе — надежное обеспечение безопасности турецких границ. Третье условие — окончательное устранение террористической угрозы, исходящей с сирийской стороны границы.

Отмечается, что выполнение этих пунктов Анкара рассматривает как обязательную основу для принятия решения о прекращении военного присутствия в Сирии.