Израиль готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом о новом десятилетнем соглашении в области безопасности, цель которого — продлить военную поддержку со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Financial Times.

Действующий меморандум о взаимопомощи между Израилем и США рассчитан до 2028 года. В рамках соглашения Америка обязалась предоставить Израилю военную помощь в размере 38 млрд долларов в 2019–2028 финансовых годах.

В настоящее время обсуждается формат поддержки на последующие годы. Издание отмечает, что власти Израиля готовятся к возможному будущему без американских грантов на миллиарды долларов и намерены сделать акцент на совместных проектах и технологическом сотрудничестве.