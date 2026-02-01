Корова из Австрии продемонстрировала способность использовать инструменты для удовлетворения собственных потребностей, что заставило ученых пересмотреть представления об интеллекте крупного рогатого скота. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Речь идет о корове бурой швицкой породы по кличке Вероника, которая живет на ферме в австрийской деревне Каринтия. Животное удивило специалистов тем, что научилось чесать спину с помощью палочки. Кроме того, по словам владельца, корова способна узнавать голоса членов семьи и реагировать на зов.

Владелец фермы Витгар Вигеле, который держит Веронику более десяти лет, отметил, что был поражен ее интеллектом. По его словам, наблюдение за животным заставило его задуматься о том, чему люди могут научиться у животных — терпению, спокойствию и мягкости.

После просмотра видеозаписи, на которой корова уверенно использует предмет для почесывания, ученые решили провести эксперимент. Веронике предлагали щетку для мытья посуды, размещая ее в случайных положениях, и наблюдали, каким образом животное будет решать поставленную задачу.

Корова продемонстрировала разные техники почесывания. Для верхней части тела она использовала широкие и сильные движения, тогда как нижнюю часть чесала медленно и аккуратно, строго контролируя движения.

Научный сотрудник Антонио Осуна-Маскаро отметил, что животное сталкивается с физическими ограничениями, так как может манипулировать инструментами только с помощью рта. По его словам, особенно поразительно, как корова заранее предвидит результат своих действий и корректирует захват и движения.

За экспериментом также наблюдала когнитивный биолог Алиса Ауэрсперг из Венского университета ветеринарной медицины. Она пришла к выводу, что крупный рогатый скот может обладать более развитыми когнитивными способностями, чем считалось ранее. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, насколько подобное поведение распространено среди других коров.

