Противоречия между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас усиливают сомнения в устойчивости и будущем Европейского союза, пишет Strategic Culture.

В статье отмечается, что внутри союза наметился новый и показательный процесс — отношения между фон дер Ляйен и Каллас заметно ухудшились.

Автор материала подчеркивает, что появление внутренних противников внутри самого ЕС традиционно считается признаком глубокого кризиса и может указывать на угрозу существованию союза как единого блока.