В селе Учтепе Джалилабадского района произошёл тяжёлый инцидент с применением холодного оружия.

Во время конфликта на почве личных отношений мужчина нанёс колото-резаные ранения детям своего брата, уточняет АПА. По предварительным данным, в нападении использовался топор.

Пострадавшие — Нагиев Гусейн Муса оглу (2012 г.р.) и Нагиева Хагигат Муса гызы (2011 г.р.) — были экстренно доставлены в Центральную районную больницу Джалилабада. Несмотря на усилия врачей, Нагиева Хагигат позже скончалась.

49-летний А.Нагиев, подозреваемый в совершении преступления, был задержан сотрудниками полиции и передан следствию. Сообщается, что подозреваемый недавно вернулся из Дагестана и ранее уже имел судимость.

По данному факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.