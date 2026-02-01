В воскресенье, 1 февраля, в Днепропетровской области произошла трагедия — дрон РФ атаковал служебный автобус с украинскими шахтерами. В результате нападения погибли 15 человек, еще 7 получили ранения.

Инцидент произошёл в Павлоградском районе.

По информации главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и заместителя мэра Терновки Александра Добровольского, враг ударил беспилотным летательным аппаратом рядом с автобусом одного из предприятий. В Нацполиции подтвердили, что автобус сгорел в результате попадания дрона.