Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» был обречен с самого начала и сегодня представляет собой «дымящуюся груду обломков». Такое мнение в статье для американского журнала 19FortyFive высказал обозреватель Стив Балестриери.

Автор обращает внимание на многочисленные технические проблемы корабля, включая устаревшую двигательную установку, из-за которой авианосец известен густым черным дымом, а также использование трамплина для взлета палубной авиации. По его оценке, эти решения сделали корабль устаревшим еще до полноценного выхода в море.

Балестриери пишет, что «Адмирал Кузнецов» так и не смог стать эффективным инструментом военно-морской мощи и в итоге движется к утилизации.

По мнению обозревателя, Россия, вероятно, откажется от палубной авиации как минимум на ближайшее десятилетие, что станет концом целой эпохи советских и российских военно-морских амбиций.