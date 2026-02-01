Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил возмущение отсутствием расследования связей президента Эмманюэля Макрона со скандальным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«Макрон, сначала министр, а затем президент, напрямую или через посредников вел дела с Эпштейном: все это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: никакого расследования?!» — написал Филиппо в X.

Ранее в опубликованных письмах Эпштейна отмечалось неоднократное упоминание Макрона, в том числе его деловые встречи с эмиратским бизнесменом Султаном Ахмедом бен Сулайемом. В переписке утверждалось, что Макрон стремится «возглавить Европу, а может и весь мир».