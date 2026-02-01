Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному аресту одного из своих предшественников — Барака Обамы. Поводом, по его словам, стали сфабрикованные обвинения о связях Трампа с Россией, которые использовались для подрыва его авторитета. Об этом сообщает издание American Conservative.

В публикации отмечается, что Трамп заявил о попытке государственного переворота во время президентских выборов 2016 года. По его словам, тема России была использована администрацией Обамы для дискредитации его победы.

Трамп отмечает, что обвинения основываются на сотнях секретных документов, опубликованных директором Национальной разведки Тулси Габбард в рамках дела «Рашагейт», связанного с предполагаемым российским вмешательством в выборы президента США.

«Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о президенте Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и к сокрушительной победе президента Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.