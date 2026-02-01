Число жителей Великобритании, живущих в условиях крайней нищеты, в 2024 году приблизилось к 7 млн человек, что стало самым высоким показателем за последние 30 лет. Об этом говорится в докладе благотворительного фонда Joseph Rowntree Foundation.

К категории крайней нищеты в исследовании отнесены домохозяйства с доходами не выше 40% от официальной черты бедности. В среднем доход таких семей оказывается на 59% ниже этого порога. Для семьи из двух взрослых и двух детей это соответствует годовому доходу около £16400.

В Joseph Rowntree Foundation подчеркивают, что миллионы людей испытывают нехватку средств на продукты питания и оплату коммунальных услуг и вынуждены прибегать к заимствованиям. Авторы доклада также указывают на отсутствие последовательной долгосрочной стратегии по снижению бедности, выходящей за рамки мер, направленных исключительно на борьбу с детской нуждой.