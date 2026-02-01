В Китае казнили 11 организаторов скам-лагерей, действовавших на севере Мьянмы, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным агентства, людей, насильно удерживаемых в центрах, заставляли работать в вебкаме и заниматься мошенничеством. Руководили работой скам-лагерей члены преступной группировки семьи Мин.

Один из таких центров был уничтожен тайской армией и военными Мьянмы. После ареста организаторов им предъявили обвинения по различным статьям, а общий ущерб оценивается в 10 млрд юаней (около $1,4 млрд).

В настоящее время силовики разыскивают еще 12 человек из руководства скам-центра.