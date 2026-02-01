Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поделился воспоминаниями о необычном эпизоде времен своей учебы в семинарии. Об этом он рассказал в «Слове», произнесенном в 17-ю годовщину своей интронизации.

По словам главы РПЦ, его пригласил на разговор уполномоченный по делам религии, которого он охарактеризовал как человека, враждебно настроенного к Церкви и препятствовавшего развитию церковной жизни.

Беседа длилась около четырех часов. Патриарх Кирилл отметил, что за это время они выпили две бутылки коньяка, подчеркнув, что подобный случай был исключительным и хорошо отражает атмосферу той эпохи.

Он добавил, что эта встреча помогла ему понять: даже в неблагоприятных условиях существовали возможности для действий и развития церковной жизни. По его словам, несмотря на серьезное давление со стороны властей, в тот период удалось сделать многое.