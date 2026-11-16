Единственным способом урегулирования российско-украинского конфликта является вступление страны в НАТО. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в соцсети X.

«Единственное, что работает, — это Украина в НАТО. Мы должны заявить об этом и иметь это в виду», — написал политик.

Так Джонсон прокомментировал публикацию президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммитов Европейского политического сообщества и Евросоюза в Дублине французский лидер заявил, что Украина должна стать членом НАТО и играть ключевую роль в обеспечении безопасности Европы.