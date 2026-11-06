В Азербайджане предусмотрены дополнительные налоговые льготы на импорт животных для откорма, чтобы поддержать животноводство и повлиять на ситуацию с ценами на мясо. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству 6 ноября.

«В связи с ситуацией в секторе и ростом цен на мясо при импорте животных для откорма будут предоставлены дополнительные льготы», — сообщил Назарли.

По его словам, срок освобождения от налогов на импорт животных для откорма увеличивается с одного года до трёх лет. Ожидаемый эффект этой меры для бюджета оценивается в 10,5 млн манатов.

Назарли также пояснил, что изменения в налогообложении аграрного сектора направлены на поддержку производителей и расширение официального учёта их деятельности. Для сельхозпроизводителей, отвечающих установленным требованиям, предусматривается существенное снижение налоговой нагрузки: эффективная ставка налога на прибыль и подоходного налога составит 2% вместо 20%.

Глава налоговой службы отметил, что совокупный бюджетный эффект изменений в аграрном секторе будет отрицательным и составит около 20 млн манатов. Это означает, что предоставляемые отрасли налоговые льготы в целом сохраняются, а государство одновременно стимулирует фермеров регистрировать свою деятельность и вести официальный учёт.