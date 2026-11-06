В Азербайджане готовят масштабные изменения в Налоговый кодекс. Малому бизнесу снизят налоговую нагрузку, экспортёрам предоставят льготы, автодилерам разрешат платить НДС только с разницы между ценой покупки и продажи автомобилей. Новые правила затронут также фермеров, строительные компании, гостиницы, салоны красоты и грузоперевозчиков. При этом чипсы и ароматизированные газированные напитки могут стать подакцизными товарами.

Поправки в Налоговый кодекс, подготовленные в рамках проекта государственного бюджета на 2027 год, охватывают 67 направлений и 12 сфер экономики. Их представил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Ниджат Иманов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Предлагаемые изменения направлены на поддержку предпринимательства, расширение налоговой базы, усиление контроля и совершенствование налогового администрирования.

Малому бизнесу снизят налоги

Одно из главных нововведений касается предпринимателей, которые вырастают из категории микробизнеса в малый бизнес.

Предлагается возвращать на личный налоговый счёт предпринимателя налоги, уплаченные им в период работы в качестве микропредпринимателя. Возврат будет производиться в следующем году после перехода в категорию малого бизнеса. Эти средства можно будет использовать для погашения будущих налоговых обязательств.

Кроме того, для предпринимателей, которые непрерывно работают в категории малого бизнеса не менее двух лет, предлагается снизить ставку налога на прибыль или подоходного налога с 20% до 15%.

Льгота будет предоставляться при соблюдении определённых условий: предприниматель не должен уклоняться от официального оформления трудовых отношений, а также обязан полностью погасить налоговую задолженность и соблюдать требования налогового законодательства.

Экспортёрам предоставят налоговые льготы

Ещё одно направление реформы — стимулирование экспорта.

Предлагается предоставить льготу по налогу на прибыль в размере до 25% налога, подлежащего уплате в бюджет, за счёт доходов от экспорта продукции, произведённой в Азербайджане.

Мера распространится не только на товары, но и на услуги, включая перестрахование. Таким образом, налоговые преимущества смогут получить компании, которые оказывают услуги иностранным заказчикам.

Отдельные льготы предусмотрены для туристического сектора. Доходы гостиниц и санаториев от обслуживания иностранных граждан предлагается приравнять к экспорту услуг и освободить от налога на прибыль. Максимальный размер освобождения составит 50% общей прибыли.

Фермерам установят эффективную налоговую ставку 2%

Изменения затронут и сельское хозяйство. Для производителей предлагается установить эффективную ставку налога на прибыль и подоходного налога на уровне 2%.

При этом, как пояснил Иманов, основная цель нововведения — не увеличение поступлений в бюджет, а обеспечение прозрачности и учёта деятельности в аграрном секторе.

Для получения налоговых льгот фермерские хозяйства должны будут зарегистрироваться в электронной системе сельского хозяйства E-Kənd и декларировать свои операции.

Если физическое лицо выращивает сельскохозяйственную продукцию и продаёт её предпринимателям, но не зарегистрировано в качестве налогоплательщика, при закупке продукции у него налог у источника выплаты не будет удерживаться при условии регистрации производителя в системе E-Kənd.

Действующие налоговые льготы для сельхозпроизводителей по НДС и упрощённому налогу предлагается продлить ещё на пять лет.

Кроме того, от НДС планируется освободить приобретение животных для последующего откорма. Это должно снизить расходы животноводческих хозяйств.

Автодилеры будут платить НДС с торговой разницы

Важное изменение предлагается для рынка подержанных автомобилей.

Сейчас при перепродаже автомобилей, которые официальные дилеры выкупают у физических лиц, НДС начисляется на стоимость реализации. В результате налоговая нагрузка распространяется на всю сумму продажи.

Новый механизм предусматривает начисление НДС только на разницу между стоимостью приобретения автомобиля и ценой его последующей продажи.

Например, если дилер купил автомобиль у гражданина за 20 тысяч манатов, а продал за 23 тысячи, налог будет рассчитываться с разницы в 3 тысячи манатов, а не со всей стоимости машины.

Изменения коснутся и рынка недвижимости.

Если юридическое лицо, в том числе строительная компания, приобретает квартиру у физического лица и затем перепродаёт её, НДС предлагается начислять только на разницу между ценой покупки и продажи.

Отдельное послабление предусмотрено для строительных компаний, переселяющих жителей из домов, подлежащих сносу. При предоставлении компенсационного жилья в новостройках предлагается освободить от налогообложения площадь в пределах коэффициента 1,2 от площади снесённого жилья.

Например, если собственнику предоставляют 120 квадратных метров новой квартиры взамен 100 квадратных метров снесённого жилья, эта площадь будет освобождена от соответствующего налогообложения в рамках предлагаемого механизма.

Салоны красоты получат возможность платить меньше налогов

Новые правила предусматриваются и для парикмахерских и салонов красоты.

Предлагается возвращать предпринимателям 50% начисленного НДС за оказанные услуги.

Для тех, кто не может документально подтвердить свои расходы, предусмотрят альтернативу — упрощённый налоговый режим со ставкой 8%.

При проведении безналичных операций ставка снизится до 6%.

Аналогичную возможность выбора упрощённого налогового режима хотят предоставить компаниям, занимающимся внутренними грузоперевозками. Для них предлагается ставка 8%. Предприниматели смогут выбирать между режимом НДС и упрощённым налогообложением.

Производство тракторов освободят от НДС

Поддержка предусмотрена и для производителей сельскохозяйственной техники.

Предлагается освободить от НДС производство и продажу тракторов, а также импорт запасных частей, необходимых для их изготовления.

Ожидается, что это позволит снизить производственные расходы и поддержать выпуск отечественной сельхозтехники.

На чипсы и газированные напитки введут акциз

Одновременно с налоговыми послаблениями правительство намерено расширить перечень подакцизных товаров.

В него предлагается включить ароматизированные газированные напитки и чипсы.

Согласно представленным предложениям, акциз на газированные напитки составит 10 гяпиков за установленную единицу объёма продукции, на чипсы — 1 манат за килограмм.

По словам Иманова, подобная практика применяется и в других странах.

Какие льготы продлят?

Помимо новых мер, предлагается продлить действие 15 налоговых льгот, срок которых истекает.

В частности, ещё на три года планируется сохранить освобождение от НДС медицинских услуг, оказываемых за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования, а также услуг медицинских учреждений скорой помощи.

На такой же срок предлагается продлить возврат 50% НДС медицинским учреждениям по безналичным операциям.

Продолжат действовать и налоговые льготы для сельского хозяйства, гостиниц и санаториев в регионах, а также отдельных услуг публичных юридических лиц.

Пеню за налоговые долги сократят вдвое

Изменения предусматривают и снижение финансовой нагрузки на налогоплательщиков, которые задерживают платежи.

Сейчас за каждый день просрочки налоговых обязательств начисляется пеня в размере 0,1%. Предлагается снизить её до 0,05%.

Кроме того, если предприниматель полностью оплатит финансовую санкцию в течение 10 дней, её размер будет уменьшен на 10%.

По словам главы Государственной налоговой службы Орхана Назарли, ожидается, что воспользоваться предлагаемыми изменениями смогут около 10 тысяч налогоплательщиков.

Изменения в налогообложении такси

Предлагается изменить порядок налогообложения таксомоторных перевозок. Сейчас водители платят фиксированный налог в размере 18 манатов независимо от объёма полученного дохода. Вместо этого планируется перейти на модель, при которой налог будет удерживаться операторами такси непосредственно из выплат водителям и составит 2% от их дохода. Таким образом, водители с небольшим оборотом будут платить меньше, а те, кто зарабатывает больше, — соответственно, больше.

По предварительным расчётам, средний размер налога при новой системе составит около 18–20 манатов. При этом часть водителей, чей доход ниже среднего, сможет воспользоваться преимуществами изменений и платить меньше, чем при действующем фиксированном тарифе.

Расширение механизма ƏDV geri al

Планируется расширить действие механизма возврата НДС — ƏDV geri al. Теперь воспользоваться им смогут не только покупатели у плательщиков НДС, но и те, кто приобретает товары в розницу у предпринимателей, работающих на упрощённой системе налогообложения или уплачивающих подоходный налог.

Для этого гражданам будет достаточно отсканировать кассовый чек. Им будет возвращаться 0,9% от суммы покупки. При этом обязательными условиями станут безналичная оплата и соответствие кассового чека требованиям Налогового кодекса.

Маркировка топлива и налоговый контроль

Ещё одно направление реформ — маркировка топлива. Предлагается внедрить систему маркировки как произведённых в Азербайджане, так и импортируемых нефтепродуктов. Она позволит осуществлять налоговый контроль на всех этапах движения топлива — от поставки и транспортировки до продажи в соответствии с международной практикой.

Автоматическое заполнение налоговых деклараций

Для упрощения налогового администрирования планируется расширить использование предварительно заполненных деклараций. В этом случае система сама подготовит декларацию на основе имеющихся данных и направит её налогоплательщику на подтверждение.

Если в течение пяти дней налогоплательщик не подтвердит декларацию, она будет считаться автоматически утверждённой и представленной от его имени. Как пояснил представитель налоговой службы, эта мера направлена прежде всего на то, чтобы предприниматели не подвергались финансовым санкциям за непредставление деклараций. Даже если налоговый орган располагает необходимыми сведениями и может самостоятельно рассчитать налог, это не заменяет обязанности налогоплательщика подать декларацию.

Отсрочка по налоговым долгам

Изменения коснутся и порядка предоставления отсрочки по налоговой задолженности. При долге до 5 тыс. манатов налогоплательщик сможет получить отсрочку в автоматизированном порядке на основании обращения. Срок отсрочки составит до одного года.

Для задолженности свыше 10 тыс. манатов предлагается упростить условия предоставления отсрочки: вместо действующих требований о залоге и других дополнительных гарантиях будет достаточно внести 10% от суммы долга. При этом ограничения будут применяться только к банковскому счёту налогоплательщика.

Контроль операций через депозитный счёт по НДС

Предусматривается также мониторинг операций по депозитным счетам НДС и возможность временного ограничения отдельных операций. Цель — предотвратить перечисление средств компаниям с высоким налоговым риском и фиктивным предприятиям, в том числе в случаях, когда налогоплательщик может не знать о сомнительном статусе своего контрагента.

Как пояснил представитель налоговой службы, даже использование сервиса проверки контрагентов не всегда предотвращает подобные ситуации. В результате предприниматель может лишиться возможности зачесть НДС и одновременно столкнуться с налоговыми обязательствами. Новые меры должны позволить пресекать такие операции ещё до перечисления средств.

Новый налоговый режим для лотерей и букмекерских компаний

Отдельный блок поправок касается операторов лотерей и спортивных ставок. Для них предлагается ввести альтернативный налоговый режим, предусматривающий налог в размере 22% от дохода, остающегося после вычета призового фонда.

По словам представителя налоговой службы, подобная модель широко применяется в международной практике. Её задача — создать более привлекательные условия для легальных операторов, чтобы они могли увеличивать призовые выплаты и привлекать участников, снижая интерес к нелегальным букмекерским платформам, в том числе работающим из-за рубежа.

Ожидается, что новый порядок позволит расширить легальный рынок ставок и сократить объём средств, направляемых гражданами в нелегальные игровые сервисы.