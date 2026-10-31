Президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь Турцию и европейские страны к будущим трёхсторонним переговорам с участием Украины, США и России.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турции.
По словам Зеленского, Киев готовится к проведению трёхсторонней встречи, которая, как ожидается, состоится в первой половине ноября.
«С господином президентом мы обсудили перспективы и возможности этого формата, в частности, возможность привлечения Турции и всей Европы к этому процессу, а также возможность проведения встреч здесь, в Турции», — отметил украинский лидер.