Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары приложить все необходимые усилия для создания условий для установления мира в Украине.
Об этом Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Anadolu.
По словам турецкого лидера, в ходе переговоров стороны подробно обсудили активизировавшиеся в последнее время усилия по достижению мира в Украине, а также ситуацию с безопасностью в Чёрном море.
«Хочу подчеркнуть, что мы готовы приложить все возможные усилия, чтобы открыть путь к миру», — заявил Эрдоган.
Он также отметил, что нападения на гражданские суда и любые действия, способные усилить эскалацию в Чёрном море, не принесут пользы никому.
Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что турецкие компании, которые не покинули Украину, несмотря на сложные условия войны, внесут значительный вклад в восстановление страны.