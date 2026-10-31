Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары приложить все необходимые усилия для создания условий для установления мира в Украине.

Об этом Эрдоган заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Anadolu.

По словам турецкого лидера, в ходе переговоров стороны подробно обсудили активизировавшиеся в последнее время усилия по достижению мира в Украине, а также ситуацию с безопасностью в Чёрном море.

«Хочу подчеркнуть, что мы готовы приложить все возможные усилия, чтобы открыть путь к миру», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что нападения на гражданские суда и любые действия, способные усилить эскалацию в Чёрном море, не принесут пользы никому.

Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что турецкие компании, которые не покинули Украину, несмотря на сложные условия войны, внесут значительный вклад в восстановление страны.