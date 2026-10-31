В Азербайджане 1800 граждан прошли регистрацию в реестре посмертного донорства органов.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Егяна Аббасова на конференции в рамках «Недели трансплантации сердца».

По ее словам, в случае кончины этих граждан получение согласия от их родственников не потребуется:

«Если у данных лиц будет зафиксирована смерть мозга, их органы будут пересажены нуждающимся пациентам без необходимости запрашивать разрешение у родных».

Аббасова добавила, что в настоящее время в Азербайджане более 1500 граждан ожидают в очереди на донорство органов: