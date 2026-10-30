Украина намерена расширить географию дальнобойных ударов по российским объектам, в том числе за счет развития беспилотников и ракет, способных достигать более отдаленных территорий России.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в настоящее время в зоне досягаемости украинских дальнобойных средств находятся российские объекты на территории от Ямала до Западной Сибири.

Зеленский сообщил, что по итогам диверсионных ударов в сентябре-октябре определены ключевые направления дальнейшего применения украинского дальнобойного оружия. Также планируется расширить соответствующие подразделения СБУ, в частности Центр специальных операций «Альфа», разведки и других составляющих Сил обороны Украины.

Президент Украины подчеркнул, что дальнобойные возможности являются одной из гарантий сохранения независимости Украины во время войны и безопасности страны после ее завершения. Он также сообщил о переговорах с производителями соответствующего вооружения.