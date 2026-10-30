Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о договорённости с Баку ускорить делимитацию и демаркацию государственной границы.

По его словам, в последние годы прогресса в этом вопросе не было. Между странами остаётся около 15 спорных аспектов.

«Вместе с нашими азербайджанскими друзьями мы хотим добиться быстрого прогресса в данном направлении. Необходимо дружественно обсудить каждый аспект спора», — заявил Кобахидзе.

Вопрос обсуждался на встрече премьер-министров и заседании межправительственной комиссии.