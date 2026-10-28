Съемочная группа телеканала Real TV подверглась нападению у средней школы №225 в Ясамальском районе Баку, где семиклассница выпала из окна и скончалась.

По имеющимся данным, конфликт начался после провокации со стороны школьного охранника, затем на журналистов набросилась группа неизвестных. В результате Оператор получил телесные повреждения.

Представители телеканала обратились на горячую линию МВД по номеру 102. Полиция начала проверку, причастных к нападению задержали. По факту проводится расследование.

